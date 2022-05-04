В Киевской области обнаружили еще 20 тел убитых россиянами мирных жителей

В целом правоохранители выявили, осмотрели и направили на судебно-медицинскую экспертизу 1235 тел погибших мирных граждан.

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За прошедшие сутки в Киевской области найдены еще 20 тел погибших во время оккупации мирных жителей, всего обнаружены 1235 тел, из которых 282 пока не идентифицированы. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Только вчера найдено еще 20 тел погибших людей, в основном в Бородянке, в селах, которые находятся рядом, а также в селах Вышгородского района", — сказал Небытов в эфире телемарафона.

Он добавил, что в целом правоохранители выявили, осмотрели и направили на судебно-медицинскую экспертизу 1235 тел погибших мирных граждан.

"Из 1235 тел в настоящее время неустановленными остаются 282", — добавил Небытов.

"Более 800 тел уже осмотрены экспертами. К сожалению, большинство из них погибли от огнестрельного, стрелкового оружия", – сказал он.

Напомним, что в Украине завели больше 9 тысяч дел о военных преступлениях РФ.