Под Киевом у бывших позиций оккупантов нашли захоронение с изуродованными телами гражданских (ВИДЕО 18+)

Правоохранители обнаружили у бывших позиций российской оккупационной армии в селе Мироцкое Бучанского района захоронение с телами гражданских мужчин, убитых в результате пыток. Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Киевской области Андрей Небытов, опубликовавший соответствующее видео.

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"Вчера в Мироцком, к сожалению, имеем еще одну страшную находку – это массовое захоронение людей. Там, возле, лесополосы, где находились позиции армии РФ, нашли троих мужчин, явно они замучены. К сожалению, каждая конечность тела имеет пулевое сквозное ранение. Видим, что им напоследок стреляли каждому в ухо. У каждого на голове была тряпка, скотчем завязаны глаза, связаны руки сзади", - рассказал он.

Начальник областной полиции подчеркнул, что это очередное зафиксированное правоохранителями преступление, совершенное российскими солдатами на территории Бучанского района.

"Видим, что [жертв] пытали продолжительный период времени, потому что вся одежда у них в крови. По одежде видим, что это гражданские лица. К сожалению, насчет личностей этих мужчин мы ничего не знаем, потому что лица у них изуродованы путем пыток", - рассказал Небытов.

По словам полицейского, в целом уже найдены погибшими от пыток на территории Киевской области 1202 гражданских лица, в том числе "более 1 тысячи" в Бучанском районе.

"Их тела осмотрены следователями и экспертами-криминалистами и переданы в судебно-медицинские учреждения для окончательного установления причин смерти. Но визуально мы видим, что людей пытали, людей просто расстреливали. К сожалению, это и есть фиксация преступлений армии РФ на территории Киевской области", - сказал он.

Отметим, что накануне в интервью польским СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что всего в Киевской области найдено 900 тел убитых российскими военными гражданских лиц. При этом часть часть трупов, исходя из его слов, те сожгли в мобильных крематориях.

По состоянию на 23 апреля на территории одной только Бучанской городской общины было найдено, по данным местной власти, 412 убитых.