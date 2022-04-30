Під Києвом у колишніх позицій окупантів знайшли поховання з тілами закатованих цивільних (ВІДЕО 18+)

Правоохоронці виявили біля колишніх позицій російської окупаційної армії в селі Мироцьке Бучанського району поховання з тілами цивільних чоловіків, убитих внаслідок тортур. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов, який опублікував відповідне відео.

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"Вчора у Мироцькому, на жаль, маємо ще одну страшну знахідку – це масове поховання людей. Там, біля лісосмуги, де знаходилися позиції армії РФ, знайшли трьох чоловіків, явно вони замучені. На жаль, кожна кінцівка тіла має кульове наскрізне поранення. Бачимо, що їм наостанок стріляли кожному у вухо. У кожного на голові була ганчірка, скотчем зав'язані очі, зв'язані руки ззаду", - розповів він.

Начальник обласної поліції наголосив, що це черговий зафіксований правоохоронцями злочин, вчинений російськими солдатами на території Бучанського району.

"Бачимо, що [жертв] катували тривалий період часу, тому що весь одяг у них у крові. По одягу бачимо, що це цивільні особи. На жаль, щодо особистостей цих чоловіків ми нічого не знаємо, тому що обличчя у них спортворені шляхом катування", – розповів Нєбитов.

За словами поліцейського, загалом вже знайдено загиблими від тортур на території Київської області 1202 цивільні особи, у тому числі "більше 1 тисячі" у Бучанському районі.

"Їхні тіла оглянуті слідчими та експертами-криміналістами та передані до судово-медичних установ для остаточного встановлення причин смерті. Але візуально ми бачимо, що людей катували, людей просто стріляли. На жаль, це і є фіксація злочинів армії РФ на території Київської області", - сказав він.

Зазначимо, що напередодні в інтерв'ю польським ЗМІ президент Володимир Зеленський заявив, що всього на Київщині знайдено 900 тіл убитих російськими військовими цивільних осіб. При цьому частина трупів, виходячи з його слів, ті спалили в мобільних крематоріях.

Станом на 23 квітня на території однієї тільки Бучанської міської громади було знайдено, за даними місцевої влади, 412 убитих.