Канада офіційно визнала дії Росії в Україні геноцидом

У середу, 27 квітня, парламент Канади одноголосно визнав дії Росії в Україні геноцидом. У прийнятому документі йдеться про те, що є "достатні докази системних та масових військових злочинів", скоєних російськими окупантами.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

Голосування було ініційовано після того, як член парламенту Хізер Макферсон подала клопотання про визнання Палатою представників того, що "Російська Федерація здійснює акти геноциду проти українського народу".

Члени канадського парламенту в середу також заявили про "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", які вчиняються в Україні ЗС РФ під керівництвом президента країни Володимира Путіна та інших членів Держдуми.

У клопотанні зазначається, що військові злочини РФ в Україні включають: масові звірства, систематичні випадки умисних убивств українських мирних жителів, осквернення трупів, насильницьке переміщення українських дітей, тортури, фізичну шкоду, психічну шкоду, згвалтування.

Зазначимо, у Канаді планують змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Виручені гроші підуть на поновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.

Нагадаємо, Естонія перша у світі офіційно визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення парламент країни ухвалив 21 квітня.

Слідом за Естонією сейм Латвії також визнав російську агресію геноцидом проти українського народу.

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що юристи на міжнародному рівні мають вирішити, чи можна кваліфікувати дії російських військ в Україні як геноцид. При цьому особисто Байден уже назвав дії РФ у Бучі геноцидом. Незабаром колишній президент США Дональд Трамп слідом за нинішнім главою держави також назвав дії російських військ в Україні геноцидом.