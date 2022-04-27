Прокурор Міжнародного суду розслідує дії армії РФ в Україні

Карім Ахмад Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) хоче встановити обставини дій армії РФ в Україні. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Ми намагатимемося співпрацювати з державами, цивільним населенням, організаціями і потім піддавати всі дані належної незалежної судової перевірки. Ми хочемо докопатися до суті справи", — заявив на неофіційному засіданні Ради Безпеки ООН прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Ахмад Хан.

Він сказав, що підписав угоду про приєднання до Спільної слідчої групи з Україною, Польщею та Литвою. За словами прокурора, це вперше в історії МКС,

Хан сказав, що був в Україні двічі, відвідавши Львів, Київ, Бучу, Бородянку із командою судмедекспертів, юристів та слідчих. Він також повідомив про проведення ще дев'яти структурних розслідувань.

"Я відправив три комунікації РФ, але не отримав відповіді", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, після звільнення Київської області відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Ці докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, і українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.