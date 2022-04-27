Прокурор Международного суда расследует действия армии РФ в Украине

Карим Ахмад Хан заявил, что Международный уголовный суд (МУС) хочет установить обстоятельства действий армии РФ в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Мы будем пытаться сотрудничать с государствами, гражданским населением, организациями и затем подвергать все данные надлежащей независимой судебной проверке. Мы хотим докопаться до сути дела", — заявил на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан.

Он сказал, что подписал соглашение о присоединении к Совместной следственной группе с Украиной, Польшей и Литвой. По словам прокурора, это впервые в истории МУС,

Хан сказал, что был в Украине дважды, посетив Львов, Киев, Бучу, Бородянку с командой судмедэкспертов, юристов и следователей. Он сообщил также о проведении еще девяти структурных расследований.

"Я отправил три коммуникации РФ, но не получил ответа", — отметил прокурор.

Напомним, после освобождения Киевской области открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Эти доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, и украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.