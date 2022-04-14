Вслед за Байденом: Трамп назвал зверства войск РФ в Украине геноцидом

Бывший президент США Дональд Трамп вслед за нынешним главой государства Джо Байденом назвал действия российских войск в Украине геноцидом.

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Об этом экс-глава государства заявил в эфире американского телеканала Fox News.

"То, что сейчас происходит в Украине, люди никогда раньше не видели", – отметил Трамп.

По словам Трампа, если бы он остался президентом США, Путин не начал бы агрессию против Украины.

Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден заявил, что юристы на международном уровне должны решить, можно ли квалифицировать действия российских войск в Украине как геноцид.

Он отметил, что "появляется все больше доказательств, буквально ужасных вещей, которые русские сделали в Украине".

Ранее Байден осудил ракетный удар, который российские войска нанесли по вокзалу Краматорска.

А Евросоюз заявил, что окажет финансовую и техническую поддержку группе, которая займется расследованием преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами под Киевом.

Ранее сообщалось, что Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.