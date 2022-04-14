Слідом за Байденом: Трамп назвав звірства військ РФ в Україні геноцидом

Колишній президент США Дональд Трамп слідом за нинішнім главою держави Джо Байденом назвав дії російських військ в Україні геноцидом.

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Про це ексглава держави заявив в ефірі американського телеканалу Fox News.

"Те, що зараз відбувається в Україні, люди ніколи раніше не бачили", – зазначив Трамп.

За словами Трампа, якби він залишився президентом США, Путін не почав би агресію проти України.

Нагадаємо, 13 квітня президент США Джозеф Байден заявив, що юристи на міжнародному рівні мають вирішити, чи можна кваліфікувати дії російських військ в Україні як геноцид.

Він зазначив, що "з'являється все більше доказів, буквально жахливих речей, які зробили російські в Україні".

Раніше Байден засудив ракетний удар, який російські війська завдали вокзалу Краматорська.

А Євросоюз заявив, що надасть фінансову та технічну підтримку групі, яка займеться розслідуванням злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами під Києвом.

Раніше повідомлялося, що Буче на Київщині триває ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.