Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом

Эстония первая в мире официально признала действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение парламент страны принял 21 апреля, сообщает глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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"Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и другим проявлениям бесчеловечной антигуманной политики. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины, но уже в ХХІ веке," — сказала Шуляк, комментируя решение Эстонии.

Отметим, именно Эстония первая в мире еще в 1993 году признала устроенный сталинским режимом Голодомор геноцидом украинского народа.

Следом за Эстонией Сейм Латвии также признал российскую агрессию геноцидом против украинского народа.

"Латвия и ее общество продемонстрировали непоколебимую поддержку, лояльность и солидарность с Украиной и ее народом. Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете — защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов", — заявил председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль.

В своем заявлении Сейм осуждает злоупотребление Россией правом вето в Совете Безопасности ООН и призывает ускорить реализацию реформ ООН.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что юристы на международном уровне должны решить, можно ли квалифицировать действия российских войск в Украине как геноцид. При этом лично Байден уже назвал действия РФ в Буче геноцидом. Вскоре бывший президент США Дональд Трамп вслед за нынешним главой государства также назвал действия российских войск в Украине геноцидом.