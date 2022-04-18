Макрон не разговаривал с Путиным напрямую после того, как мир узнал об убийствах в Буче

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его диалог с российским президентом Путиным "застопорился" после того, как были обнародованы свидетельства массовых убийств российскими военными украинских мирных жителей в Буче Киевской области. Об этом сообщает Reuters.

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"После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приняла другой оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал с ним напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем", — сказал Макрон в интервью французскому "5 телеканалу".

На вопрос, почему он не последовал примеру других европейских лидеров и не поехал в украинскую столицу, Киев, Макрон ответил, что демонстрация поддержки сама по себе не нужна после вторжения России в Украину 24 февраля.

"Я приеду в Киев, но я поеду туда, чтобы привезти с собой что-нибудь полезное… потому что очевидно, что мне не нужно ехать туда, чтобы показать эту поддержку", — сказал Макрон, добавив, что говорил по телефону с Зеленским около 40 раз с начала войны.

Напомним, ранее Макрон сказал, что не будет использовать термин "геноцид" в отношении убийств украинцев российскими военными.