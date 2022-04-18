Макрон не розмовляв з Путіним безпосередньо після того, як світ дізнався про вбивства в Бучі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його діалог з російським президентом Путіним "застопорився" після того, як було оприлюднено свідчення масових вбивств російськими військовими українських мирних жителів у Бучі Київської області. Про це повідомляє Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Після масових вбивств, які ми виявили в Бучі та інших містах, війна набула іншого обороту, тому з того часу я більше не розмовляв з ним безпосередньо, але я не виключаю, що зроблю це в майбутньому", - сказав Макрон в інтерв'ю французькому 5 телеканалу.

На питання, чому він не наслідував інших європейських лідерів і не поїхав в українську столицю Київ, Макрон відповів, що демонстрація підтримки сама по собі не потрібна після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Я приїду до Києва, але я поїду туди, щоб привезти з собою щось корисне… бо очевидно, що мені не потрібно їхати туди, щоб показати цю підтримку", - сказав Макрон, додав, що говорив телефоном із Зеленським біля 40 разів від початку війни.

Нагадаємо, раніше Макрон сказав, що не використовуватиме термін "геноцид" щодо вбивства українців російськими військовими