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Макрон не розмовляв з Путіним безпосередньо після того, як світ дізнався про вбивства в Бучі.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його діалог з російським президентом Путіним "застопорився" після того, як було оприлюднено свідчення масових вбивств російськими військовими українських мирних жителів у Бучі Київської області. Про це повідомляє Reuters.
"Після масових вбивств, які ми виявили в Бучі та інших містах, війна набула іншого обороту, тому з того часу я більше не розмовляв з ним безпосередньо, але я не виключаю, що зроблю це в майбутньому", - сказав Макрон в інтерв'ю французькому 5 телеканалу.
На питання, чому він не наслідував інших європейських лідерів і не поїхав в українську столицю Київ, Макрон відповів, що демонстрація підтримки сама по собі не потрібна після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
"Я приїду до Києва, але я поїду туди, щоб привезти з собою щось корисне… бо очевидно, що мені не потрібно їхати туди, щоб показати цю підтримку", - сказав Макрон, додав, що говорив телефоном із Зеленським біля 40 разів від початку війни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше Макрон сказав, що не використовуватиме термін "геноцид" щодо вбивства українців російськими військовими