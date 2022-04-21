Естонія та Латвія визнали дії Росії в Україні геноцидом

Естонія перша у світі офіційно визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення парламент країни ухвалив 21 квітня, повідомляє голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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"Ми знаємо Естонію як країну нульової толерантності до будь-якого тоталітаризму, диктатури, геноциду та інших проявів нелюдської антигуманної політики. І сьогодні вони першими розглянули питання про визнання геноциду, який зробила та сама Росія на території України, але вже у ХХІ столітті," — сказала Шуляк, коментуючи рішення Естонії.

Зазначимо, що саме Естонія перша у світі ще 1993 року визнали влаштований сталінським режимом Голодомор геноцидом українського народу.

Слідом за Естонією Сейм Латвії також визнав російську агресію геноцидом проти українського народу.

"Латвія та її суспільство продемонстрували непохитну підтримку, лояльність та солідарність з Україною та її народом. Ми не повинні забувати про головний актуальний пріоритет — захистити населення України від подальших злочинів проти людяності та допомогти Україні звільнити свою землю від окупантів", — заявив голова комітету Сейму з закордонних справ Ріхард Коль.

У своїй заяві Сейм засуджує зловживання Росією правом вето у Раді Безпеки ООН та закликає прискорити реалізацію реформ ООН.

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що юристи на міжнародному рівні мають вирішити, чи можна кваліфікувати дії російських військ в Україні як геноцид. При цьому особисто Байден уже назвав дії РФ у Бучі геноцидом. Незабаром колишній президент США Дональд Трамп слідом за нинішнім главою держави також назвав дії російських військ в Україні геноцидом.