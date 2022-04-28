Канада официально признала действия России в Украине геноцидом

В среду, 27 апреля, парламент Канады единогласно признал действия России в Украине геноцидом. В принятом документе говорится, что существуют "достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений", совершенных российскими оккупантами.

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Об этом сообщает Reuters.

Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон представила ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".

Члены канадского парламента в среду также заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.

В ходатайстве указывается, что военные преступления РФ в Украине включают: массовые зверства, систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, физический вред, психический вред, изнасилование.

Отметим, в Канаде планируют изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.

Напомним, Эстония первая в мире официально признала действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение парламент страны принял 21 апреля.

Следом за Эстонией сейм Латвии также признал российскую агрессию геноцидом против украинского народа.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что юристы на международном уровне должны решить, можно ли квалифицировать действия российских войск в Украине как геноцид. При этом лично Байден уже назвал действия РФ в Буче геноцидом. Вскоре бывший президент США Дональд Трамп вслед за нынешним главой государства также назвал действия российских войск в Украине геноцидом.