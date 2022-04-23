В Буче заканчивается эксгумация тел погибших: уже известно о 412 жертвах

На территории освобожденной от российских войск в начале апреля Бучи в Киевской области заканчивается сбор и эксгумация тел погибших от рук оккупантов граждан. Сейчас уже известно о 412 погибших мирных жителей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Он отметил, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи.

"У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс – сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской общины. Цифра, которую имеем на сегодняшний день – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, работающих без выходных Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи", - сообщил Федорук.

По его словам, в отдельное дело уголовное выделена братская могила у Церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-б, где в общей сложности обнаружены 117 тел мирных жителей, в том числе 30 женщин и 2 ребенка.

"Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, обгоревшие тела гражданских граждан. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных Сил Украины", - отметил Федорук.

По его словам Федорука, теперь главная задача – идентифицировать каждого. Возле морга работает информационный центр, помогающий родственникам найти, опознать и похоронить своих близких.

Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе, которые предоставляют информацию по телефону: +380683282892.

Городской совет обеспечивает все семьи погибших в Буче и на территории общины необходимой атрибутикой. В коммунальной ритуальной службе есть гробы, кресты, венки и таблички.

"Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно – за счет бюджета общины. За это отвечает руководитель ритуальной службы Капличный Сергей, его телефон: +380679523112", - сообщил Федорук.

Он подчеркнул, что главная задача – сделать так, чтобы каждый невинно убиенный был идентифицирован и похоронен должным образом.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность.

В свою очередь в России вначале назвали все фото и видео из Бучи фейком и постановкой. Потом заявили, что убийство мирных жителей — это "провокация украинских радикалов", и обвинили во всем Украину. Но спутниковые снимки Бучи четко доказывают, что тела мирных жителей, которых расстреляли российские военные, пролежали на улицах города несколько недель до освобождения.

При этом известно, что многочисленные жертвы оккупационных войск среди мирного населения обнаружены не только в Буче, Ирпене, Иванкове, но и в других местностях к западу и северо-западу от Киева, в частности, в поселках Бородянка и Макаров.

Для расследования военных преступлений российских оккупантов в Киевской области, 11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции.