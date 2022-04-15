Сценарист сериала "Карточный домик" снимет документальный фильм о Буче

Сценарист сериала "Карточный домик" Бо Уиллимон планирует снять документальный фильм о военных преступлениях российских военных в Буче.

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Об этом сообщила пресс-служба Бучанского городского совета.

Бо Уиллимон сейчас находится в Украине и собирает свидетельства о произошедшем в Буче.

"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в героическом сопротивлении украинского народа", — сообщили в городском совете Бучи.

В Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

В свою очередь в России вначале назвали все фото и видео из Бучи фейком и постановкой. Потом заявили, что убийство мирных жителей — это "провокация украинских радикалов", и обвинили во всем Украину. Но спутниковые снимки Бучи четко доказывают, что тела мирных жителей, которых расстреляли российские военные, пролежали на улицах города несколько недель до освобождения.

При этом известно, что многочисленные жертвы оккупационных войск среди мирного населения обнаружены не только в Буче, Ирпене, Иванкове, но и в других местностях к западу и северо-западу от Киева, в частности, в поселках Бородянка и Макаров.

Для расследования военных преступлений российских оккупантов в Киевской области 11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции.