Власти Бучи просят жителей не возвращаться в город и близлежащие села еще несколько месяцев

Городской совет Бучи просит жителей города и близлежащих сел не возвращаться домой еще 1-2 месяца. Об этом сообщается на странице горсовета в Facebook.

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"Военные саперы просят еще некоторое время не возвращаться в города и поселки, которые были оккупированы россиянами. На этих территориях зафиксировано большое количество мин-ловушек. Опасность для вашей жизни очень высока!" — сказано в сообщении.

Оккупанты используют не только растяжки и мины, которые подрываются от физического контакта. Зафиксировано использование современных ловушек с GSM-сенсорами и детекторами металла. То есть ловушка сработается тогда, когда человек с телефоном будет проходить в нужном месте. Увидеть такую ​​ловушку тяжело даже профессиональному саперу.

Однако сенсоры имеют ограниченный ресурс активности — через месяц-два садится батарейка.

"Если у вас есть возможность еще несколько месяцев не возвращаться на эти территории – так и сделайте. За это время часть ловушек выйдут из строя, часть обезвредят саперы. Если у вас есть дети, отправьте их к родственникам или друзьям на безопасные территории. Детям никак не объяснишь, что не нужно лезть в русские окопы и трогать ящики боеприпасов. Детей просто следует держать подальше от этих территорий", — отмечает горсовет.

Согласно сообщению, местность возле Бучи останется навсегда опасной, так как некоторые типы зарядов могут оставаться активными десятки лет. Поэтому полных гарантий разминирования территории нет. А прогулки в лесу и поиски грибов следует планировать в местах, куда россияне не добрались.

Сейчас на этих территориях строго запрещено даже сходить с дороги.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что около 300 тысяч квадратных метров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами. Посевные работы на значительной площади украинских полей не могут начаться из-за угрозы наличия там взрывоопасных предметов.