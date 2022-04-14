Влада Бучі просить жителів не повертатися в місто та прилеглі села ще кілька місяців

Міська рада Бучі просить мешканців міста та прилеглих сіл не повертатися додому ще 1-2 місяці. Про це повідомляється на сторінці міськради у Facebook.

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"Військові сапери просять ще деякий час не повертатися до міст і селищ, які були окуповані росіянами. На цих територіях зафіксована велика кількість мін-пасток. Небезпека для вашого життя дуже висока!" — йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують не тільки розтяжки та міни, які підриваються від фізичного контакту. Зафіксовано використання сучасних пасток із GSM-сенсорами та детекторами металу. Тобто пастка вибухне тоді, коли людина з телефоном проходитиме в потрібному місці. Побачити таку пастку важко навіть професійному саперу.

Однак сенсори мають обмежений ресурс активності, через місяць-два там сідає батарейка.

Якщо у вас є можливість ще кілька місяців не повертатися в ці території – так і зробіть. За цей час частина пасток вийдуть з ладу, частину знешкодять сапери. Дітям ніяк не поясниш, що не потрібно лізти в російські окопи та чіпати ящики боєприпасів. Дітей просто слід тримати подалі від цих територій", — зазначає міськрада.

Згідно з повідомленням, місцевість біля Бучі залишиться назавжди небезпечною, оскільки деякі типи зарядів можуть залишатися активними десятки років. Тому повних гарантій розмінування території немає. А прогулянки у лісі та пошуки грибів слід планувати у місцях, куди росіяни не дісталися.

Зараз на цих територіях заборонено навіть сходити з дороги.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила, що близько 300 тисяч квадратних метрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами. Посівні роботи на значній площі українських полів не можуть розпочатися через загрозу наявності там вибухонебезпечних предметів.