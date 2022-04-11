В разминировании нуждается почти половина территории Украины — ГСЧС

Около 300 тысяч квадратных метров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами. Посевные работы на значительной площади украинских полей не могут начаться из-за угрозы наличия там взрывоопасных предметов.

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Об этом заявил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

"На сегодняшний день мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо провести комплекс мер по гуманитарному разминированию… По нашим предварительным оценкам, это около 300 тыс. кв. км — почти половина территории нашей страны", — сказал Олег Бондарь.

Он отметил, что ежедневно изымается и обезвреживается в среднем от 2 до 6 тыс. взрывоопасных предметов.

По словам Бондаря, в настоящее время основные усилия по разминированию территорий сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Черниговско-Броварском, Нежинском и Тростянецком направлениях. Также ежедневно пиротехники работают в Харьковской и Николаевской областях.

Он подчеркнул, что много домовладений, где не было хозяев, поэтому если человек возвращается домой в город, где были оккупанты, то должен вызвать ГСЧС.

Бондарь подчеркнул, что российские оккупанты используют противопехотные и противотанковые мины, в Харьковской области враг использовал системы дистанционного минирования.

Также он подчеркнул, что из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

"Но мы будем максимально делать все, чтобы как можно быстрее предоставить возможность нашим аграриям провести посевные работы", — заверил он.

"Безусловно, когда есть информация, что в населенном пункте не проведено обследование на предмет наличия взрывоопасных предметов, находиться в этом населенном пункте очень опасно. Мы вместе с органами местной власти предпринимаем все меры, чтобы ограничить доступ гражданского населения к населенным пунктам, пока не будет проведено обследование", — подытожил Бондарь.

За минувшие сутки в Украине обезврежено почти 2 тыс. взрывоопасных предметов.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 177 раз, выявлено, изъято и обезврежено 1 тыс. 968 взрывоопасных предметов и 0,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 авиационную бомбу, обследована территория площадью 285,7 га", — говорится в сообщении МВД.