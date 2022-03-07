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Категория
Общество
Дата публикации

Красный Крест рассказал, как оказывать первую помощь и уберечься от мин

Красный Крест рассказал, как оказывать первую помощь и уберечься от мин

С момента полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в любом населенном пункте страны есть большие риски получить травмы, увечья. Когда человек физически становится жертвой военных действий, самое важное, что нужно сделать в первую очередь, — быстро и правильно оказать первую медицинскую помощь. 

Гуманитарная организация Красный Крест создала специальный бюллетень, в котором собрата вся необходимая информация о помощи при ожогах, переломах, ранениях и т.д. В любой момент эти знания могут помочь сохранить жизнь, а их отсутствие, наоборот, может еще больше навредить пострадавшему.

Учитывая, что российские оккупанты, нарушая все законы военного времени, сбрасывают снаряды и обстреливают мирных жителей, важно также знать, как вести себя с минами.

Красный Крест подготовил видеоролик, в котором детально рассказывается, как себя вести, чтобы уберечься от мин.

Следует внимательно ознакомиться с информацией от Красного Креста, учитывая, что украинцы уже начали находить мины. В частности, накануне в Харьковской области были обнаружены кассетные бомбы с запрещенными во всем мире минами "Лепесток".

Автор:
Вита Молодан