Червоний Хрест розповів, як надавати першу допомогу та вберегтися від мін

З моменту повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну в будь-якому населеному пункті країни є великі ризики отримати травми, каліцтва. Коли людина фізично стає жертвою воєнних дій, найважливіше, що потрібно зробити насамперед, — швидко та правильно надати першу медичну допомогу.

Гуманітарна організація Червоний Хрест створила спеціальний бюлетень, в якому зібрано всю необхідну інформацію про допомогу при опіках, переломах, пораненнях і т.д. У будь-який момент ці знання можуть допомогти зберегти життя, а їхня відсутність, навпаки, може ще більше нашкодити потерпілому.

Враховуючи, що російські окупанти, порушуючи всі закони воєнного часу, скидають снаряди та обстрілюють мирних жителів, важливо також знати, як поводитися з мінами.

Червоний Хрест підготував відеоролик, в якому детально розповідається, як поводитися, щоб уберегтися від мін.

Слід уважно ознайомитися з інформацією від Червоного Хреста з огляду на те, що українці вже почали знаходити міни. Зокрема, напередодні в Харківській області було виявлено касетні бомби із забороненими у всьому світі мінами "Пелюсток".