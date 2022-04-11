Розмінування потребує майже половина території України – ДСНС

Близько 300 тисяч квадратних метрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами. Посівні роботи на значній площі українських полів не можуть розпочатися через загрозу наявності там вибухонебезпечних предметів.

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Про це заявив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

"На сьогоднішній день ми провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно провести комплекс заходів щодо гуманітарного розмінування… За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тис. кв. км — майже половина території нашої країни", — сказав Олег Бондар.

Він зазначив, що щодня вилучається та знешкоджується в середньому від 2 до 6 тис. вибухонебезпечних предметів.

За словами Бондаря, наразі основні зусилля з розмінування територій зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Чернігівсько-Броварському, Ніжинському та Тростянецькому напрямках. Також щоденно піротехніки працюють у Харківській та Миколаївській областях.

Він наголосив, що багато домоволодінь, де не було господарів, тому якщо людина повертається додому до міста, де були окупанти, то має викликати ДСНС.

Бондар наголосив, що російські окупанти використовують протипіхотні та протитанкові міни, у Харківській області ворог використав системи дистанційного мінування.

Також він наголосив, що через масштабне мінування ворогом дуже велика площа полів в Україні не може поки що використовуватися для сільськогосподарської діяльності.

"Але ми максимально робитимемо все, щоб якнайшвидше надати можливість нашим аграріям провести посівні роботи", — запевнив він.

"Безумовно, коли є інформація, що в населеному пункті не проведено обстеження щодо наявності вибухонебезпечних предметів, перебувати в цьому населеному пункті дуже небезпечно. Ми разом з органами місцевої влади вживаємо всіх заходів, щоб обмежити доступ цивільного населення до населених пунктів, доки не буде проведено обстеження", — підсумував Бондар.