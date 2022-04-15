Сценарист серіалу "Картковий будиночок" зніме документальний фільм про Бучу

Сценарист серіалу "Картковий будиночок" Бо Віллімон планує зняти документальний фільм про військові злочини російських військових у Бучі.

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Про це повідомила пресслужба Бучанської міської ради.

Бо Віллімон зараз перебуває в Україні і збирає свідчення про те, що сталося в Бучі.

"Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у героїчному спротиві українського народу", — повідомили у міській раді Бучі.

У Бучі на Київщині триває ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

У свою чергу в Росії спочатку назвали всі фото та відео з Бучі фейком та постановкою. Згодом заявили, що вбивство мирних жителів — це "провокація українських радикалів", і звинуватили у всьому Україну. Але супутникові знімки Бучі чітко доводять, що тіла мирних жителів, яких розстріляли російські військові, пролежали на вулицях міста кілька тижнів до визволення.

При цьому відомо, що численні жертви окупаційних військ серед мирного населення виявлені не лише в Бучі, Ірпені, Іванкові, а й в інших місцевостях на захід та північний захід від Києва, зокрема у селищах Бородянка та Макарів.

Для розслідування військових злочинів російських окупантів на Київщині 11 квітня в Україну прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції.