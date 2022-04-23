У Бучі закінчується ексгумація тіл загиблих: вже відомо про 412 жертв

На території звільненої від російських військ на початку квітня Бучі на Київщині закінчується збирання та ексгумація тіл загиблих від рук окупантів громадян. Наразі вже відомо про 412 загиблих мирних жителів.

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Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

Він зазначив, що кожен третій загиблий у Київській області – із Бучі.

"У нас у Бучі закінчується важливий і складний процес – збирання та ексгумація тіл загиблих та померлих на території Бучанської громади. Цифра, яку маємо на сьогодні – 412. Але її все ще уточнюватимуть на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних Це означає, що кожен третій загиблий на Київщині – з Бучі", - повідомив Федорук.

За його словами, в окрему справу кримінально виділено братську могилу біля Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом виявлено 117 тіл мирних жителів, у тому числі 30 жінок та 2 дитини.

"Там є вбиті, застрелені та закатовані окупантами, обгорілі тіла громадянських громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтарі. Є кілька хлопців із Збройних Сил України", - зазначив Федорук.

За його словами Федорука, наразі головне завдання – ідентифікувати кожного. Біля моргу працює інформаційний центр, який допомагає родичам знайти, упізнати та поховати своїх близьких.

Також працює кол-центр та є волонтери у ЦНАПі, які надають інформацію за телефоном: +380683282892.

Міська рада забезпечує всі сім'ї загиблих у Бучі та на території громади необхідною атрибутикою. У комунальній ритуальній службі є труни, хрести, вінки та таблички.

"Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській. Все безкоштовно – за рахунок бюджету громади. За це відповідає керівник ритуальної служби Капличний Сергій, його телефон +380679523112", - повідомив Федорук.

Він наголосив, що головне завдання – зробити так, щоб кожен безневинно вбитий був ідентифікований та похований належним чином.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світовий загал.

У свою чергу в Росії спочатку назвали всі фото та відео з Бучі фейком та постановкою. Згодом заявили, що вбивство мирних жителів — це "провокація українських радикалів", і звинуватили у всьому Україну. Але супутникові знімки Бучі чітко Доводять, що тіла мирних жителів, яких розстріляли російські військові, пролежали на вулицях міста кілька тижнів до визволення.

При цьому відомо, що численні жертви окупаційних військ серед мирного населення виявлені не лише у Бучі, Ірпені, Іванкові, а й в інших місцевостях на захід та північний захід від Києва, зокрема, у селищах Бородянка та Макарів .

Для розслідування військових злочинів російських окупантів у Київській області 11 квітня в Україну прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції.