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В Украине завели больше 9 тысяч дел о военных преступлениях РФ, — Венедиктова
В Украине открыли больше 9 тысяч дел о военных преступлениях России.
Об этом заявила в эфире телемарафона генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«У нас уже 9 тысяч 158 производств, связанных сугубо с военными преступлениями. Каждый день есть основания открывать новые дела: гибель гражданских, бомбардировка, депортация наших людей и детей на оккупированные территории или территории государства-агрессора», — отметила она.
Венедиктова добавила — в освобожденных от российских оккупантов областях областях уже начинается процесс привлечения к ответственности, а некоторые конкретные военные преступники установлены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
«Десять по Буче, всего по Киевской области 15. Мы их привлекаем за пытки, изнасилование, мародерство», – добавила генпрокурор.
Венедиктова уточнила, что в Офисе генпрокурора 620 подозреваемых «топ-уровня» по делу о преступлении агрессии России против Украины, среди которых военные, политики и пропагандисты.
Напомним, ранее Венедиктова объявила, что генеральная прокуратура готовит обвинения против российских военных за преступления в Украине.