Генпрокуратура готовит обвинения против российских военных преступников

Генеральная прокуратура готовит обвинения против российских военных за преступления в Украине. Об этом сообщает издание Reuters.

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"Генпрокуратура Украины сообщила агентству Reuters, что трое российских летчиков, подозреваемых в бомбардировке гражданских зданий в Харьковской и Сумской областях, входят в число как минимум семи российских военнослужащих, против которых Киев готовит обвинения в военных преступлениях", — сообщает издание.

Среди подозреваемых в военных преступлениях есть два оператора гранатомета, которые обстреливали населенные пункты в Харьковской области, и двое военнослужащих, подозреваемых в убийстве жителя Киевской области и изнасиловании его жены.

Прокуратура заявила, что уведомила этих лиц о том, что они являются подозреваемыми, и расследование продолжается. В суд не было направлено никаких обвинений. Некоторые из подозреваемых содержатся в плену, а другие обвинения готовились заочно.

Генпрокуратура заявляет, что расследует около 7600 потенциальных военных преступлений и есть по меньшей мере 500 подозреваемых после вторжения 24 февраля.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила агентству Рейтер, что многие из этих подозреваемых находятся в России, но некоторые были взяты в плен Украиной в качестве военнопленных.

Венедиктова добавила, что планирует добиваться судебного преследования как в украинских судах, так и в Международном уголовном суде в Гааге, постоянно действующем мировом трибунале по военным преступлениям.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства бесчеловечных зверств россиян шокировали мировую общественность.

В свою очередь в России вначале назвали все фото и видео из Бучи фейком и постановкой. Потом заявили, что убийство мирных жителей — это "провокация украинских радикалов", и обвинили во всем Украину. Но спутниковые снимки Бучи четко доказывают, что тела мирных жителей, которых расстреляли российские военные, пролежали на улицах города несколько недель до освобождения.

При этом известно, что многочисленные жертвы оккупационных войск среди мирного населения обнаружены не только в Буче, Ирпене, Иванкове, но и в других местностях к западу и северо-западу от Киева, в частности, в поселках Бородянка и Макаров.

Для расследования военных преступлений российских оккупантов в Киевской области 11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции.