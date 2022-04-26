Генпрокуратура готує звинувачення проти російських військових злочинців

Генеральна прокуратура готує звинувачення проти російських військових за злочини в Україні. Про це повідомляє видання Reuters.

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"Генпрокуратура України повідомила агентству Reuters, що троє російських льотчиків, підозрюваних у бомбардуванні цивільних будівель у Харківській та Сумській областях, входять до мінімуму семи російських військовослужбовців, проти яких Київ готує звинувачення у військових злочинах", — повідомляє видання.

Серед підозрюваних у військових злочинах є два оператори гранатомета, які обстрілювали населені пункти в Харківській області, та двоє військовослужбовців, підозрюваних у вбивстві мешканця Київської області та зґвалтуванні його дружини.

Прокуратура заявила, що повідомила цих осіб про те, що вони підозрювані, і розслідування триває. До суду не було направлено жодних звинувачень. Деякі з підозрюваних утримуються в полоні, інші звинувачення готувалися заочно.

Генпрокуратура заявляє, що розслідує близько 7600 потенційних військових злочинів та є щонайменше 500 підозрюваних після вторгнення 24 лютого.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила агентству Рейтер, що багато з цих підозрюваних перебувають у Росії, але деякі були взяті в полон Україною як військовополонені.

Венедиктова додала, що планує домагатися судового переслідування як в українських судах, так і в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, що постійно діє у світовому трибуналі з військових злочинів.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світ.

У свою чергу в Росії спочатку назвали всі фото та відео з Бучі фейком та постановкою. Згодом заявили, що вбивство мирних жителів — це "провокація українських радикалів", і звинуватили у всьому Україну. Але супутникові знімки Бучі чітко доводять, що тіла мирних жителів, яких розстріляли російські військові, пролежали на вулицях міста кілька тижнів до визволення.

При цьому відомо, що численні жертви окупаційних військ серед мирного населення виявлені не лише у Бучі, Ірпені, Іванкові, а й в інших місцевостях на захід та північний захід від Києва, зокрема, у селищах Бородянка та Макарів.

Для розслідування військових злочинів російських окупантів у Київській області 11 квітня в Україну прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції.