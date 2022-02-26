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На Харьковщине обнаружены запрещенные в мире мины “Лепесток”, - Венедиктова

На Харьковщине обнаружены запрещенные в мире мины “Лепесток”, - Венедиктова
Мина "Лепесток", которую оккупанты выбросили на Харьковщине

В Харьковской области были обнаружены кассетные бомбы с запрещенными во всем мире минами “Лепесток”. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. 

"Сообщения из Харькова! Сейчас! Внимание - "Лепесток"! - написала она. 

Так, согласно сообщениям защитников города, оккупационные войска РФ сбрасывают кассетные бомбы с запрещенными минами. 

"Сбрасывают кассетные бомбы с минами "Лепесток". Цвет может меняться. Размером с палец. Наступаешь - отрывает ногу", - пишет генпрокурор. 

Источники “Украинской правды” в Генштабе подтверждают: в Харьковской области действительно находили подобные опасные мины. 

По словам Ирины Венедиктовой, мины “Лепесток” запрещены во всем мире Женевской конвенцией - именно они стали бичом Афганистана и других локальных войн ХХ века. 

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил фактическую войну Украине. Уже третьи сутки страна находится под обстрелом ракет и систем залпового огня. Российская ракета попала в жилую высотку в Киеве. Чернигов обстреливают из “Градов”. Есть потери среди мирного населения страны.