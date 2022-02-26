На Харківщині виявлено заборонені у світі міни “Пелюсток”, - Венедиктова

У Харківській області було виявлено касетні бомби із забороненими у всьому світі мінами “Пелюсток”. Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова.

"Повідомлення з Харкова! Зараз! Увага - "Пелюстка"! - написала вона.

Так, згідно з повідомленнями захисників міста, окупаційні війська РФ скидають касетні бомби із забороненими мінами.

"Скидають касетні бомби з мінами "Пелюсток". Колір може змінюватися. Розміром з палець. Настаєш - відриває ногу", - пише генпрокурор.

Джерела “Української правди” у Генштабі підтверджують: у Харківській області справді знаходили подібні небезпечні міни.

За словами Ірини Венедиктової, міни "Пелюсток" заборонені в усьому світі Женевською конвенцією - саме вони стали бичем Афганістану та інших локальних воєн ХХ століття.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив фактичну війну Україні. Вже третю добу країна перебуває під обстрілом ракет та систем залпового вогню. Російська ракета потрапила у житлову висотку у Києві. Чернігів обстрілюють із “Градів”. Існують втрати серед мирного населення країни.