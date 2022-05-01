В Україні порушили понад 9 тисяч справ про військові злочини РФ, — Венедиктова

В Україні відкрили понад 9 тисяч справ про військові злочини Росії.

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Про це заявила в ефірі телемарафону генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

«У нас уже 9 тисяч 158 виробництв, пов'язаних суто із військовими злочинами. Щодня є підстави відкривати нові справи: загибель цивільних, бомбардування, депортація наших людей та дітей на окуповані території чи території держави-агресора», — зазначила вона.

Венедиктова додала — у звільнених від російських окупантів областях областях уже розпочинається процес притягнення до відповідальності, а деякі конкретні військові злочинці встановлені.

"Десять по Бучі, всього по Київській області 15. Ми їх залучаємо за тортури, згвалтування, мародерство", - додала генпрокурор.

Венедиктова уточнила, що в Офісі генпрокурора 620 підозрюваних "топ-рівня" у справі про злочин агресії Росії проти України, серед яких військові, політики та пропагандисти.

Нагадаємо, раніше Венедиктова оголосила, що генеральна прокуратура готує звинувачення проти російських військових за злочини в Україні.