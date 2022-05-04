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На Київщині виявили ще 20 тіл убитих росіянами мирних жителів

На Київщині виявили ще 20 тіл убитих росіянами мирних жителів

Загалом правоохоронці виявили, оглянули та направили на судово-медичну експертизу 1235 тіл загиблих мирних громадян.

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Минулої доби в Київській області знайдено ще 20 тіл загиблих під час окупації мирних жителів, всього виявлено 1235 тіл, з яких 282 поки що не ідентифіковані. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Небитов.

"Тільки вчора знайдено ще 20 тіл загиблих людей, переважно в Бородянці, в селах, що знаходяться поруч, а також у селах Вишгородського району", — сказав Небитов в ефірі телемарафону.

Він додав, що загалом правоохоронці виявили, оглянули та направили на судово-медичну експертизу 1235 тіл загиблих мирних громадян.

"З 1235 тіл наразі невстановленими залишаються 282", — додав Небитов.

"Понад 800 тіл вже оглянуті експертами. На жаль, більшість із них загинули від вогнепальної, стрілецької зброї", – сказав він.

Нагадаємо, що в Україні порушили понад 9 тисяч справ про військові злочини РФ.