Офис генпрокурора назвал имена российских военных, застреливших в голову двух жителей Бучи

Трое российских военных, уличенных в двойном убийстве мирных жителей Бучи Киевской области в середине марта, получили подозрения в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

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Как свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Офиса генерального прокурора, подозрения им вручил 3 мая прокурор Сергей Харин.

Подозреваемыми же являются Бекентаев Амангельде Нургалиевич 9 апреля 1995 года рождения, Абильхаиров Эрбол Жексенбаевич 11 ноября 1994 года рождения и Собыров Зафар Шарофудинович 31 января 1978 года рождения. Все трое служат в 64-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ (дислоцирована около Хабаровска).

Установлено, что примерно 12 марта (более точное время следствию пока не известно) эти трое в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, провели незаконный обыск по месту проживания гражданина Касьяна Григория Ивановича в доме №5 по улице Ивана Франко в Буче.

После этого они направились в дом №1-А по улице Максима Ридзанича, где проживали Духлий Сергей Владимирович 9 мая 1974 года рождения, а также Гаврилюк Роман Иванович.

"В дальнейшем, действуя в составе группы, дополняя действия друг друга, с целью совершения насилия над жизнью, сведя к минимуму возможность Духлия и Гаврилюка защитить свою жизнь, причинили не совместимые с жизнью повреждения Духлию в виде сквозного огнестрельного ранения головы, а Гаврилюку - в виде сквозного огнестрельного ранения головы и шеи", - указано в подозрению.

Также опубликованы и повестки о вызове Абильхаирова, Бекентаева и Собырова на допрос в ОГП в качестве подозреваемых на 20 мая - на 11:00, 12:00 и 13:00 соответственно.

Напомним, что согласно данным полиции Киевской области на 2 мая, в регионе было найдено 1202 погибших в результате российской оккупации гражданских лица. Однако и после этого правоохранители обнаружили уже не один десяток таких тел.

Подавляющее большинство жертв зафиксировано на территории Бучанского района, в частности в самой Буче, приобретшей из-за этого мировую известность. В частности, город после освобождения посещали прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.