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Обвиняют Путина: ООН признала удары РФ по энергетике Украины военным преступлением

атака на энергетику
ООН признала удары РФ по энергетике преступлениями против человечности / Минэнерго

Комиссия ООН назвала военными преступлениями атаки России по энергетическим объектам в Украине, а высшее руководство РФ сочли непосредственными виновниками этих ударов.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении Независимой международной комиссии ООН по расследованию по Украине.

ООН обвиняет Россию

Отмечается, что атаки России были умышленными и соответствовали государственной политике Кремля, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергетических ресурсов и причинение страданий.

Комиссия исследовала последствия атак с осени 2022 года, уделив особое внимание зиме 2025-2026 годов.

Прошлой зимой, когда температура опускалась до -21 градуса, миллионы людей оставались надолго без отопления, электричества, воды и газа. Особенно пострадали пожилые люди и люди с ограниченной мобильностью.

По данным комиссии, органы здравоохранения Украины документировали смерти из-за низкой температуры в домах и даже больницах после атак РФ. Прошлой зимой в больницы попадали пациенты с обморожениями и переохлаждением. Они получали эти травмы дома из-за отсутствия отопления.

Виновное высшее руководство РФ

Российские военные, отдавшие приказы об этих ударах, знали, что объекты теплоснабжения жизненно необходимы для гражданского населения, особенно зимой, говорится в отчете.

Наиболее ответственными за удары по гражданской инфраструктуре Украины комиссия назвала:

  • главы Кремля Владимира Путина,
  • эксминистра обороны Сергея Шойгу,
  • его преемника Андрея Белоусова,
  • начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Кроме того, в преддверии зимы Россия намерена продолжать атаки . В докладе упоминается заявление российского Минобороны с августа, в котором Украине угрожают новыми ударами по энергетической инфраструктуре.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел отреагировало на заключение Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

"Россия сознательно превратила холод и тьму в оружие против гражданских украинцев. Цель этой политики - избавить их от жизненно необходимого энергоснабжения и нанести им страдания", - подчеркивают в МИД.

Там добавили, что в преддверии новой зимы эти выводы особенно важны. Они напоминают международному сообществу, что Россия и дальше целенаправленно разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Нельзя допустить, чтобы жизнь миллионов людей снова оказалась под угрозой из-за холода и тьмы", - отметили в МИД.

В ведомстве призвали привлечь Россию к ответственности за международные преступления, совершенные во время полномасштабной войны, и усилить поддержку Украины.

Напомним, только в течение прошлой недели Россия целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор 126 раз. Всего зафиксировано 235 инцидентов, повлекших повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Автор:
Светлана Манько

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