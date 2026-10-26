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Без электроэнергии остались потребители шести областей: где нет света

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 6 областях

26 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 26 октября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Некрасов также сообщил, что в течение прошлой недели Россия целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор 126 раз. Всего зафиксировано 235 инцидентов, повлекших повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 26 октября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине  

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности   передавать электроэнергию   через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

  • обстрелы энергообъектов со стороны России:
  • аварии в сетях:
  • плановые ремонты в сетях:
  • стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.

Автор:
Светлана Манько

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