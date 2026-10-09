Украина продает электроэнергию в ЕС, несмотря на длительные отключения света: почему так происходит

Украина экспортирует электроэнергию в ЕС, несмотря на длительные отключения света. Это происходит, потому что генерация сейчас больше, чем потребление, а из-за разбитых линий электропередач доставить свет с запада на восток просто невозможно

Как пишет Dilo, об этом УНИАН сообщил энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Когда выключают электроэнергию – почему мы ее экспортируем?

В ряде регионов Украины продолжаются плановые или аварийные отключения света, тогда как "Укрэнерго" экспортирует электроэнергию за границу.

Корольчук отметил, что в Украине сейчас профицит электроэнергии, то есть ее генерируют больше, чем потребляют. Эксперт указал, что электроэнергия – это не обычный продукт, который можно производить и отложить на хранение.

"У нас действительно присутствует такая энергетическая шизофрения. С одной стороны мы экспортируем электроэнергию, с другой стороны мы массово отключаем своих потребителей. Отключаем потому, что есть фактически системная авария, которая является следствием ударов", - пояснил Корольчук.

Он уточнил, что электроэнергию нужно куда-то девать, когда ее производишь, а электроэнергия из Украины дешевле.

"Плюс у Румынии есть свои вопросы – эти истории с атомными электростанциями. В Румынии, в Венгрии была проблема с уровнем воды на Дунае для охлаждения блоков АЭС", – напомнил эксперт.

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил невозможность доставить электроэнергию украинскому потребителю.

"Поврежденные объекты, обеспечивающие передачу и распределение электрической энергии. Электрическая энергия есть, но ее невозможно распределять между потребителями. Дефицита нет. У нас даже есть экспорт электрической энергии в дневные часы. И "Укрэнерго" вынуждено ограничивать генерацию энергии, потому что ее просто нельзя передать, распределить", - подытожил Ряб.

Отключение света в Украине

9 октября в части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.