В Украине 9 октября будут действовать графики отключения света: где и когда будут ограничения

Завтра, 9 октября, в части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Как и когда будут действовать ограничения

Меры ограничения будут действовать в течение суток:

с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).

Важные оговорки для потребителей

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Граждан просят следить за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Также энергетики призывают: когда свет появляется по графику, потреблять электроэнергию бережно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве снова аварийные отключения, а метро и транспорт работают с перебоями. В столице в результате российской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии, графики отключений временно бездействовали, а проблемы с питанием повлияли на движение поездов на "красной" линии метро.