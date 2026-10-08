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В Киеве снова аварийные отключения, метро и транспорт работают с перебоями

свет
В Киеве из-за атаки РФ исчез свет / Pixabay

В Киеве в результате российской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии. Графики отключений временно бездействуют, а проблемы с электроснабжением уже повлияли на работу метро: движение на "красной" линии приостановлено.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения ДТЭК и КГГА.

Энергетики уже работают на местах, однако сроки полного восстановления электроснабжения пока не сообщаются.

На "синей" и "зеленой" линиях Киевского метрополитена движение поездов постепенно возобновляется. В то же время поезда курсируют с увеличенными интервалами.

На "красной" линии движение полностью приостановлено.

Ранее КГГА предупреждала, что из-за ситуации в энергосистеме работу наземного общественного транспорта могут оперативно менять. Это касается трамваев, троллейбусов и фуникулеров во время стабилизационных и экстренных отключений.

На движение общественного транспорта также могут влиять ограничения безопасности на мостах через Днепр. "Киевпасстранс" будет корректировать маршруты в зависимости от ситуации и сообщать пассажирам об изменениях и возобновлении движения.

Напомним, 6 октября в Киеве и области начали действовать графики отключений электроэнергии по команде "Укрэнерго". Ограничения ввели на фоне повреждений энергосистемы в результате российских атак.

Автор:
Татьяна Гойденко

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