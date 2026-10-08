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У Києві знову аварійні відключення, метро і транспорт працюють з перебоями

світло
У Києві через атаку РФ зникло світло / Pixabay

У Києві внаслідок російської атаки сталося аварійне відключення електроенергії. Графіки відключень тимчасово не діють, а проблеми з електропостачанням уже вплинули на роботу метро: рух на "червоній" лінії призупинений.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК та КМДА.

Енергетики вже працюють на місцях, однак терміни повного відновлення електропостачання наразі не повідомляються.

На "синій" та "зеленій" лініях Київського метрополітену рух поїздів поступово відновлюється. Водночас потяги курсують зі збільшеними інтервалами.

На "червоній" лінії рух наразі повністю призупинений.

Раніше КМДА попереджала, що через ситуацію в енергосистемі роботу наземного громадського транспорту можуть оперативно змінювати. Це стосується трамваїв, тролейбусів і фунікулера під час стабілізаційних та екстрених відключень.

На рух громадського транспорту також можуть впливати безпекові обмеження на мостах через Дніпро. "Київпастранс" коригуватиме маршрути залежно від ситуації та повідомлятиме пасажирів про зміни й відновлення руху.

Нагадаємо, 6 жовтня у Києві та області почали діяти графіки відключень електроенергії за командою "Укренерго". Обмеження запровадили на тлі пошкоджень енергосистеми внаслідок російських атак.

Автор:
Тетяна Гойденко

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