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У Києві та області почали діяти графіки відключень електроенергії

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У Києві та області почали діяти графіки відключень електроенергії / Depositphotos

У Києві та області області 6 жовтня за командою НЕК "Укренерго" застосували графіки відключень електроенергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Енергетики зазначили, що у разі зміни ситуації оперативно повідомлятимуть споживачів.

Фото 2 — У Києві та області почали діяти графіки відключень електроенергії
Фото 3 — У Києві та області почали діяти графіки відключень електроенергії

Актуальну інформацію щодо застосування обмежень жителям області радять відстежувати на офіційних ресурсах компанії.

Нагадаємо, 1 жовтня через наслідки російських атак на енергооб'єкти графіки відключень запроваджували в окремих регіонах України для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.

Автор:
Тетяна Гойденко

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