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У Києві та області почали діяти графіки відключень електроенергії
У Києві та області області 6 жовтня за командою НЕК "Укренерго" застосували графіки відключень електроенергії.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Енергетики зазначили, що у разі зміни ситуації оперативно повідомлятимуть споживачів.
Актуальну інформацію щодо застосування обмежень жителям області радять відстежувати на офіційних ресурсах компанії.
Нагадаємо, 1 жовтня через наслідки російських атак на енергооб'єкти графіки відключень запроваджували в окремих регіонах України для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.