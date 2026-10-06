У Києві та області почали діяти графіки відключень електроенергії

У Києві та області області 6 жовтня за командою НЕК "Укренерго" застосували графіки відключень електроенергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Енергетики зазначили, що у разі зміни ситуації оперативно повідомлятимуть споживачів.

Актуальну інформацію щодо застосування обмежень жителям області радять відстежувати на офіційних ресурсах компанії.

Нагадаємо, 1 жовтня через наслідки російських атак на енергооб'єкти графіки відключень запроваджували в окремих регіонах України для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.