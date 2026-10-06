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В Киеве и области начали действовать графики отключений электроэнергии

свет
В Киеве и области начали действовать графики отключений электроэнергии / Depositphotos

В Киеве и области 6 октября по команде НЭК "Укрэнерго" применили графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Энергетики отметили, что в случае изменения ситуации будут оперативно сообщать потребителям.

Фото 2 — В Киеве и области начали действовать графики отключений электроэнергии
Фото 3 — В Киеве и области начали действовать графики отключений электроэнергии

Актуальную информацию о применении ограничений жителям области советуют отслеживать на официальных ресурсах компании.

Напомним, 1 октября из-за последствий российских атак на энергообъекты графики отключений вводили в отдельных регионах Украины для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.

Автор:
Татьяна Гойденко

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