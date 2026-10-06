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В Киеве и области начали действовать графики отключений электроэнергии
В Киеве и области 6 октября по команде НЭК "Укрэнерго" применили графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Энергетики отметили, что в случае изменения ситуации будут оперативно сообщать потребителям.
Актуальную информацию о применении ограничений жителям области советуют отслеживать на официальных ресурсах компании.
Напомним, 1 октября из-за последствий российских атак на энергообъекты графики отключений вводили в отдельных регионах Украины для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.