Графики возвращаются: в некоторых областях Украины 1 октября отключат свет

Из-за последствий российских атак на энергообъекты 1 октября в отдельных регионах Украины будут применять графики отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в "Укрэнерго".

Как будут действовать графики для промышленности, бизнеса и потребителей

Графики 1 октября будут действовать следующим образом:

с 08:00 до 21:00 будут действовать графики для промышленности и бизнеса;

будут действовать графики для промышленности и бизнеса; с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 будут применять графики для всех потребителей (объемом 0,5 очереди).

Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты, поэтому украинцы просят потреблять электроэнергию рационально.

В "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, актуальную информацию можно узнать на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в регионах.

Отключение 0,5 очереди – это сколько

Отключение 0,5 очереди - это минимальный официальный объем ограничений электроэнергии, который Укрэнерго применяет в графиках почасовых отключений.

Одна очередь отключений означает примерно 4 часа без света в сутки для каждой группы, то есть 0,5 очереди означает, что ограничения уменьшаются вдвое, ориентировочно на 2 часа в сутки.

Режим 0,5 очереди внедряют при минимальном дефиците мощности в энергосистеме.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября, по команде НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения электроэнергии .