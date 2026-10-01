"Мы словно поливаем пустыню": ЕС все менее охотно соглашается на финансирование Украины

Европейский Союз пока не готов принять решение о новом запросе Украины на дополнительную финансовую помощь. Среди причин называют переговоры о будущем бюджете ЕС и приближении выборов в ряде стран.

Как пишет Dilo, об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на информированных собеседников.

Просьба Украины о новой финансовой помощи не находит одобрения в ЕС

На 2027 год Украине не хватает около 69 млрд евро больше помощи, которую уже пообещали доноры. Однако в Брюсселе новый запрос на финансирование был принят настороженно. Европейские дипломаты напоминают, что Киев до сих пор не принял законы, от которых зависят уже согласованные выплаты

"Создается впечатление, что мы поливаем пустыню", — с разочарованием сказал один из европейских дипломатов.

Издание пишет, что в условиях жесткой бюджетной экономии, когда общественное мнение все менее охотно затягивает пояса для поддержки Украины, европейцы понимают, что этот вопрос является политически чувствительным.

Несмотря на тяжелую ситуацию в Украине, этот новый запрос на дополнительную помощь трудно принять в Брюсселе.

27 государств-членов ЕС ведут активные переговоры по следующему многолетнему бюджету, включающему выделение 100 миллиардов евро для Украины на период 2028-2034 годов. Однако, учитывая стремление Германии и ее "бережливых" союзников сократить этот бюджет на несколько сотен миллиардов евро, объявление о новой помощи Киеву маловероятно.

Кроме того, на 2027 год запланирован ряд важных национальных выборов – во Франции, Испании, Польше и Италии, где вопрос финансирования Украины особенно чувствителен. Во Франции Марин Ле Пен, кандидат от "Национального собрания" и фаворит опросов, уже заявила о своем намерении прекратить всю финансовую помощь Киеву в случае победы на выборах.

В Киеве объясняют рост нужд усилением российских обстрелов. Они избивают по экономике и уменьшают налоговые поступления. Из-за блокирования экспорта зерна по Черному морю аграрный экспорт упал на 60%, и страна теряет валютную выручку.

Пока что Брюссель тянет время.

"Мы ждем подробностей о потребностях и посмотрим, как мы сможем их удовлетворить. Обсуждение ожидается на встрече министров финансов 9 октября или даже в Европейском совете в середине октября", – сказал один из европейских дипломатов.

Дефицит госбюджета Украины

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.