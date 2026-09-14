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Один день войны стоит Украине $190 млн: финансировать оборонные нужды за счет внутренних ресурсов уже невозможно

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Стоимость войны для Украины в этом году выросла до $190 млн. в сутки. Для сравнения, в 2024 году она составила около $140 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

Война становится дороже

По словам нардепки, рост расходов связан с инфляцией, увеличением численности войск, социальными выплатами семьям погибших и большим расходом боеприпасов.

За первые восемь месяцев 2026 года Украина потратила на оборону около $42 млрд без учета военной помощи в натуральной форме. При этом внутренние доходы и заимствования составили около $39 млрд.

"К сожалению, в этом году война стала настолько дорогой, что мы не можем покрыть даже свою долю расходов", - заявила Подласа.

Она добавила, что Украина больше не может финансировать оборонные нужды за счет внутренних ресурсов, как это было в предыдущие годы.

Россия разрушает экономику Украины

Одновременно растет вред экономике от российских ударов. Министр экономики Украины Александр Кравченко заявил, что ущерб, нанесенный инфраструктуре и основным средствам в результате российских авиаударов, в этом году оценивается почти в 10 миллиардов долларов, а общие экономические потери от атак и фактической блокады портов составляют около 1,5 процентных пунктов валового внутреннего продукта.

Из-за ударов по портам под угрозой оказалась экспортная выручка примерно на $40 млрд.

"Мы ожидаем очень тяжелую зиму как с точки зрения критической инфраструктуры, которая ежедневно разрушается российскими атаками, так и с точки зрения общей экономической ситуации в стране", - заявил Кравченко.

Недавно Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в государственном секторе   возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.

При этом Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около   $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Автор:
Светлана Манько

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