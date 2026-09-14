Один день війни коштує Україні $190 млн: фінансувати оборонні потреби за рахунок внутрішніх ресурсів вже неможливо

Вартість війни для України цього року зросла приблизно до $190 млн. на добу. Для порівняння, 2024 року вона становила близько $140 млн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters із посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.

Війна стає дорожчою

За словами нардепки, зростання витрат пов'язане з інфляцією, збільшенням чисельності військ, соціальними виплатами сім'ям загиблих та великою витратою боєприпасів.

За перші вісім місяців 2026 року Україна витратила на оборону близько $42 млрд без урахування військової допомоги у натуральній формі. При цьому внутрішні доходи та запозичення становили близько $39 млрд.

"На жаль, цього року війна стала настільки дорогою, що ми не можемо покрити навіть своєї частки витрат", - заявила Підласа.

Вона додала, що Україна більше не може фінансувати оборонні потреби за рахунок внутрішніх ресурсів, як це було в попередні роки.

Росія руйнує економіку України

Одночасно зростає шкода економіці від російських ударів. Міністр економіки України Олександр Кравченко заявив, що збитки, завдані інфраструктурі та основним засобам у результаті російських авіаударів, цього року оцінюються майже в 10 мільярдів доларів, а загальні економічні втрати від атак і фактичної блокади портів становлять близько 1,5 процентних пунктів валового внутрішнього продукту.

Через удари по портам під загрозою виявився експортний виторг приблизно на $40 млрд.

"Ми очікуємо на дуже важку зиму як з точки зору критичної інфраструктури, яка щодня руйнується російськими атаками, так і з точки зору загальної економічної ситуації в країні", - заявив Кравченко.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що у державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.

При цьому Україна попросила союзників додатково профінансувати близько $27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.