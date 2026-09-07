Росія витрачає на війну рекордні $29 млн щогодини

Видатки федерального бюджету Росії на ведення війни проти України в першому півріччі 2026 року досягли нової рекордної позначки — 10,687 трильйона рублів (близько $123,4 млрд).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансування армії та виробництва зброї збільшилося ще на 30%, або на 2,46 трлн рублів ($28,4 млрд). Динаміка зростання воєнних видатків РФ демонструє стрімку мілітаризацію економіки:

щодо січня–червня 2024 року витрати зросли на 65% (+4,211 трлн рублів, або близько +$48,6 млрд);

порівняно з першим півріччям 2023 року фінансування збільшилося на 145%;

відносно першого року повномасштабного вторгнення зростання становить 285%;

порівняно з довоєнним 2021 роком асигнування на війну підскочили у понад 5 разів.

У середньому російська воєнна машина щомісяця поглинала 1,78 трлн рублів ($20,6 млрд), або 59 млрд рублів ($681 млн) на день чи близько 2,5 млрд рублів ($28,9 млн) щогодини.

Засекречені статті та зростання дефіциту

За підсумками півріччя на воєнні потреби пішло 43,8% усіх видатків федерального бюджету, що є абсолютним історичним максимумом. Якщо зіставити ці цифри з доходами російської скарбниці, показники стають ще показовішими: на фінансування армії та оборонно-промислового комплексу пішло 57,3% усіх коштів, які надійшли до бюджету. Для порівняння, торік на війну спрямовували 39,2% видатків і 46,8% доходів, а до початку вторгнення — 20% і 19,8% відповідно.

Рівно дві третини російського воєнного бюджету залишаються засекреченими. За перші шість місяців за відкритими статтями Кремль витратив лише 3,546 трлн рублів ($40,9 млрд), тоді як за закритими — 7,141 трлн рублів ($82,5 млрд). Тіньові витрати казни зросли на 42% порівняно з минулим роком та у понад 7 разів проти довоєнного періоду.

Загалом від початку 2022 року Кремль накопиченим підсумком витратив на армію та закупівлю озброєння 57,144 трлн рублів ($660 млрд). Ця сума є співмірною з усіма золотовалютними резервами Центробанку РФ ($720,3 млрд на 1 серпня) та у 2,2 раза перевищує вартість усього золотого запасу країни ($292,8 млрд).

У закон про бюджет на 2026 рік уряд РФ закладав оборонні витрати на рівні 6,7% ВВП, але фактично вони перевищують план приблизно в півтора раза, досягнувши за пів року 10,5% ВВП. Через це бюджетний дефіцит до початку серпня сягнув 6,45 трлн рублів ($74,5 млрд) і вдвічі перевищив запланований річний показник.

На тлі другого поспіль року падіння нафтогазових доходів російська влада з весни на третину урізала видатки на цивільні статті та ініціювала скорочення штату державних агентств на 15%. За оцінками джерел, без такого секвестру "діра" в бюджеті РФ до кінця року може збільшитися до 9 трлн рублів ($103,9 млрд).

Нагадаємо, перехід на воєнні рейки призведе до розвалу російської економіки. Спроба перевести Росію на повноцінну воєнну економіку є вкрай нерозумним кроком, який закінчиться зламом економічної моделі та глибоким спадом.