Россия тратит на войну рекордные $29 млн ежечасно

Расходы федерального бюджета России на ведение войны против Украины в первом полугодии 2026 года достигли новой рекордной отметки – 10,687 триллиона рублей (около $123,4 млрд).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансирование армии и производства оружия увеличилось еще на 30% или на 2,46 трлн рублей ($28,4 млрд). Динамика роста военных расходов РФ демонстрирует стремительную милитаризацию экономики:

по отношению к январю-июню 2024 года расходы выросли на 65% (+4,211 трлн рублей, или около +$48,6 млрд);

по сравнению с первым полугодием 2023 финансирование увеличилось на 145%;

по отношению к первому году полномасштабного вторжения рост составляет 285%;

по сравнению с довоенным 2021 годом ассигнования на войну подскочили более чем в 5 раз.

В среднем российская военная машина ежемесячно поглощала 1,78 трлн рублей ($20,6 млрд) или 59 млрд рублей ($681 млн) в день или около 2,5 млрд рублей ($28,9 млн) ежечасно.

Засекреченные статьи и рост дефицита

По итогам полугодия на военные нужды ушло 43,8% всех расходов федерального бюджета, что является абсолютным историческим максимумом. Если сопоставить эти цифры с доходами российской казны, показатели становятся еще более показательными: на финансирование армии и оборонно-промышленного комплекса ушло 57,3% всех поступивших в бюджет средств. Для сравнения, в прошлом году на войну направлялось 39,2% расходов и 46,8% доходов, а к началу вторжения — 20% и 19,8% соответственно.

Ровно две трети русского военного бюджета остаются засекреченными. За первые шесть месяцев по открытым статьям Кремль потратил всего 3,546 трлн рублей ($40,9 млрд), тогда как по закрытым - 7,141 трлн рублей ($82,5 млрд). Теневые расходы казны выросли на 42% по сравнению с прошлым годом и более чем в 7 раз против довоенного периода.

В целом, с начала 2022 года Кремль накопленным итогом потратил на армию и закупку вооружения 57,144 трлн рублей ($660 млрд). Эта сумма соразмерна всем золотовалютным резервам Центробанка РФ ($720,3 млрд на 1 августа) и в 2,2 раза превышает стоимость всего золотого запаса страны ($292,8 млрд).

В закон о бюджете на 2026 год правительство РФ закладывало оборонные расходы на уровне 6,7% ВВП, но фактически они превышают план примерно в полтора раза, достигнув за полгода 10,5% ВВП. Поэтому бюджетный дефицит к началу августа достиг 6,45 трлн рублей ($74,5 млрд) и вдвое превысил запланированный годовой показатель.

На фоне второго подряд года падения нефтегазовых доходов российские власти с весны на треть урезали расходы на гражданские статьи и инициировали сокращение штата государственных агентств на 15%. По оценкам источников, без такого секвестра "дыра" в бюджете РФ к концу года может увеличиться до 9 трлн рублей ($103,9 млрд).

Напомним, переход на военные рельсы приведет к развалу российской экономики. Попытка перевести Россию на полноценную военную экономику является очень неразумным шагом, который закончится взломом экономической модели и глубоким спадом.