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Страховую компанию "Аско ДС" сочли неплатежеспособной: суд открыл дело о банкротстве

Страховую компанию "Аско ДС" сочли неплатежеспособной
Страховую компанию "Аско ДС" сочли неплатежеспособной / НБУ

Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве страховой компании "Аско ДС" по заявлению Национального банка. У кредиторов страховщика есть 30 дней со дня официального объявления, чтобы заявить свои требования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Производство суд открыл 23 сентября 2026 года. Объявление о начале процедуры опубликовано на сайте Верховного суда.

Кредиторам необходимо в установленный 30-дневный срок подать письменные заявления с требованиями страховой компании в рамках дела о банкротстве.

До судебной процедуры компания дошла после решения НБУ от 24 июля. Тогда регулятор отнес "Аско ДС" в категорию неплатежеспособных и отозвал лицензию на страховую деятельность.

По закону в таком случае ликвидация страховщика происходит по процедуре банкротства.

По данным "Опендатабота", "Аско ДС" работает с 2002 года, зарегистрирована в Дружковке Донецкой области. Уставный капитал компании составляет 48 млн. грн. Основное направление – страхование, кроме страхования жизни.

По итогам 2025 года компания получила 22,89 млн грн чистого ущерба. К концу года ее активы составляли 149,9 млн грн, обязательства — почти 96 млн грн. За первое полугодие 2026 года "Аско ДС" показала 6,03 млн грн чистой прибыли, активы - 136,8 млн грн, обязательства - 81,1 млн грн.

Проблемы с регулятором начались еще до открытия дела о банкротстве. В марте 2026 года НБУ оштрафовал компанию за недостоверную отчетность, в мае ограничил сделки из-за нарушения страхового законодательства, а 24 июля признал страховщика неплатежеспособным и отозвал лицензию. Причиной последнего решения стало, в частности, невыполнение требования НБУ представить план возобновления деятельности и финансирования.

Автор:
Татьяна Гойденко

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