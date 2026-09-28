Оборонным предприятиям упростили аренду госимущества: кто получил такую возможность

Предприятия оборонно-промышленного комплекса со статусом резидентов Defence City получили возможность арендовать государственное и коммунальное имущество без проведения аукционов. Для этого достаточно соответствовать одному из четырех критериев.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кто может арендовать имущество без аукциона

По данным ведомства, теперь предприятию достаточно отвечать хотя бы одному из четырех критериев:

иметь статус критически важного предприятия ОПК или для нужд ВСУ и других военных формирований;

быть внесенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;

производить беспилотные системы, средства РЭС, средства пассивного противодействия техническим разведкам, ракеты или взрывчатые материалы военного назначения;

иметь статус резидента Defence City.

Ранее предприятие должно одновременно соответствовать трем критериям.

Что изменилось для коммунального имущества

Кроме того, раньше без аукциона можно было арендовать только государственное имущество. Теперь этот механизм распространяется и на коммунальное.

Органам местного самоуправления рекомендовали устанавливать арендную плату за коммунальное имущество на уровне 8% его оценочной стоимости в год.

Как получить имущество

Предприятие должно подать арендодателю письменное заявление о включении объекта в список имущества, которое можно передать в аренду без аукциона.

К заявлению следует добавить подтверждение одного из критериев. Минобороны в течение пяти рабочих дней после получения заявления подтверждает соответствие предприятия или сообщает, что оно не отвечает ни одному из критериев.

"Чем меньше времени производитель тратит на поиск и получение необходимой инфраструктуры, тем быстрее он может направить ресурсы непосредственно на масштабирование производства", - отметила замминистра Анна Гвоздяр.

Напомним, Минобороны продолжает масштабировать Defence City, количество резидентов из числа производителей вооружения и военной техники уже превысило 50.