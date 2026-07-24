Уже 45 украинских производителей получили статус резидента Defence City

К специальному правовому режиму Defence City присоединились 45 украинских производителей оружия, совокупный доход которых превышает 93,5 млрд. грн. Государственная система позволяет бронировать работников, упрощает экспортные процедуры и защищает данные о производственных мощностях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В конце мая 2026 проект объединял 31 производителя, после чего статус резидента получили еще 14 предприятий.

Совокупный квалифицированный доход всех 45 резидентов, полученный от продажи вооружения и военной техники, составляет более 93,5 млрд. грн. Проект создан с участием Министерства обороны Украины для масштабирования отечественного производства.

Приоритеты развития ОПК

"Масштабирование DefenceCity – это переход к системной модели развития украинского ОПК. Уже 45 производителей получили условия для инвестиций, защиты мощностей и наращивания производства. Наша задача – расширять эту экосистему и превращать государственную поддержку в большее украинское оружие для Сил обороны", — отметила советница министра обороны Анна Гвоздяр.

Финансовые стимулы и меры безопасности

Статус резидента Defence City предоставляет предприятиям следующие инструменты поддержки:

налоговые и таможенные льготы;

поддержка релокации мощностей;

повышение защиты производственных площадок;

ограничение доступа к чувствительной информации о предприятиях;

упрощение экспортных процедур.

Напомним, в январе в ряд упростил процедуру государственного экспортного контроля для Defense City.