Правительство упростило процедуру государственного экспортного контроля для Defense City

Правительство приняло постановление во исполнение закона Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, которым вводится упрощенная процедура рассмотрения документов в сфере государственного экспортного контроля в рамках международных договоров Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Это решение является составной частью реализации правового режима Defense City.

Новый порядок будет применяться только к предприятиям, имеющим статус резидентов Defense City и участвующих в исполнении международных оборонных договоров. Речь идет не об общем ослаблении правил, а о целевом инструменте поддержки оборонной промышленности, предусмотренном законом.

В частности, порядок предусматривает возможность предварительной оценки проектов международных договоров на этапе их подготовки. Это позволяет государству проверить соответствие договоров требованиям национальной безопасности и международных обязательств Украины, уменьшая риски изменения после согласования.

После вступления договора в силу для проектов в Defense City документы на получение разрешений или выводов в сфере экспортного контроля будут рассматриваться по упрощенной процедуре и в сроки до 15 дней.

"Это решение - часть системной политики государства по развитию оборонной промышленности. Мы создаем предполагаемые и понятные условия для реализации международных проектов в рамках Defense City, сохраняя полный контроль за вопросами национальной безопасности" - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Ожидается, что принятие постановления приведет к привлечению инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, росту производства и усилению экспортного потенциала Украины без дополнительных расходов государственного бюджета.

Напомним, вчера Министерство обороны предоставило статус резидента Defence City первой компании. Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков "шахедов", которые показали высокую эффективность на поле боя.