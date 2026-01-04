Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,45

42,33

EUR

50,10

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство упростило процедуру государственного экспортного контроля для Defense City

Минэкономики
Упрощена процедура государственного экспортного контроля для Defense City / Минэкономики

Правительство приняло постановление во исполнение закона Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, которым вводится упрощенная процедура рассмотрения документов в сфере государственного экспортного контроля в рамках международных договоров Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Это решение является составной частью реализации правового режима Defense City.

Новый порядок будет применяться только к предприятиям, имеющим статус резидентов Defense City и участвующих в исполнении международных оборонных договоров. Речь идет не об общем ослаблении правил, а о целевом инструменте поддержки оборонной промышленности, предусмотренном законом.

В частности, порядок предусматривает возможность предварительной оценки проектов международных договоров на этапе их подготовки. Это позволяет государству проверить соответствие договоров требованиям национальной безопасности и международных обязательств Украины, уменьшая риски изменения после согласования.

После вступления договора в силу для проектов в Defense City документы на получение разрешений или выводов в сфере экспортного контроля будут рассматриваться по упрощенной процедуре и в сроки до 15 дней.

"Это решение - часть системной политики государства по развитию оборонной промышленности. Мы создаем предполагаемые и понятные условия для реализации международных проектов в рамках Defense City, сохраняя полный контроль за вопросами национальной безопасности" - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Ожидается, что принятие постановления приведет к привлечению инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, росту производства и усилению экспортного потенциала Украины без дополнительных расходов государственного бюджета.

Напомним, вчера Министерство обороны предоставило статус резидента Defence City первой компании. Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков "шахедов", которые показали высокую эффективность на поле боя.

Автор:
Татьяна Гойденко