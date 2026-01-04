Уряд спростив процедуру державного експортного контролю для Defense City

Уряд ухвалив постанову на виконання закону України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, якою запроваджується спрощена процедура розгляду документів у сфері державного експортного контролю в межах міжнародних договорів України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Це рішення є складовою реалізації правового режиму Defense City.

Новий порядок застосовуватиметься лише до підприємств, які мають статус резидентів Defense City та беруть участь у виконанні міжнародних оборонних договорів. Йдеться не про загальне послаблення правил, а про цільовий інструмент підтримки оборонної промисловості, передбачений законом.

Зокрема, порядок передбачає можливість попередньої оцінки проєктів міжнародних договорів ще на етапі їх підготовки. Це дозволяє державі перевірити відповідність договорів вимогам національної безпеки та міжнародних зобов’язань України, зменшуючи ризики внесення змін після погодження.

Після набрання договором чинності для проєктів у Defense City документи на отримання дозволів або висновків у сфері експортного контролю розглядатимуться за спрощеною процедурою та у строки до 15 днів.

"Це рішення — частина системної політики держави щодо розвитку оборонної промисловості. Ми створюємо передбачувані та зрозумілі умови для реалізації міжнародних проєктів у межах Defense City, зберігаючи повний контроль за питаннями національної безпеки" — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Очікується, що ухвалення постанови сприятиме залученню інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зростанню виробництва та посиленню експортного потенціалу України без додаткових витрат державного бюджету.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони надало статус резидента Defence City першій компанії. Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів “шахедів”, які показали високу ефективність на полі бою.